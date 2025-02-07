Новинки дебютируют через несколько недель после запуска GeForce RTX 5070 Ti.

Если Nvidia столкнулась с определёнными трудностями при запуске своей новой линейки GeForce RTX 50, то AMD, судя по всему, решила подготовиться к дебюту Radeon RX 9000 более тщательно — хотя некоторые обозреватели получили модели серии Radeon RX 9070 ещё в январе, полноценный анонс и последующий запуск были перенесены на более поздние сроки, информация о которых совсем недавно просочилась и была опубликована Uniko's Hardware, пишет издание NotebookCheck.

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Сообщается, что в продаже видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 появятся 6 марта текущего года. Это вполне соответствует недавнему заявлению генерального директора AMD Лизы Су о запуске новой серии видеоадаптеров компании в начале марта, а также утечке, в которой говорилось об официальном анонсе новинок в конце февраля.

При этом первые обзоры видеокарт, предположительно, появятся за один или несколько дней до официального запуска новой линейки.

Как предполагалось ранее, перенос даты запуска видеокарт серии Radeon RX 9070 может быть связан с выжидательной позицией со стороны AMD, так как во второй половине февраля должен произойти дебют GeForce RTX 5070 Ti, которая будет выступать одним из основных конкурентов для новинок.