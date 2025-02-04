Компания Xiaomi продолжает расширять список устройств, жизненный цикл которых подошёл к концу — осенью прошлого года в перечень EoL были добавлены модели линейки Redmi Note 11 Pro и Xiaomi Pad 5, а сейчас он пополняется новыми устройствами, пишет издание Gizmochina.
Источник фото: Gizmochina
В список устройств с истёкшим сроком службы были включены следующие модели под брендами Redmi и Poco:
- Redmi Note 11 SE
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11
- Redmi 10C
- Redmi 10 2022
- Poco X4 Pro 5G
- Poco M4 Pro
Для владельцев данных моделей это означает, что их устройства более не будут получать обновления MIUI и апдейты безопасности Android. Если обновление существующих функций и добавление новых не так критично, то прекращение получения обновлений безопасности может нести в себе определённые угрозы, связанные с защитой конфиденциальных данных.
В том случае, если безопасность использования устройства важна, владельцу стоит озаботиться сторонними методами обновления или приобретением современной модели устройства.
Расширение списка EoL является стандартной стратегией Xiaomi, а также других производителей, чётко обозначающих период, в течение которого их модели будут получать обновления.