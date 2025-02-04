В перечень вошли модели под брендами Redmi и Poco.

Компания Xiaomi продолжает расширять список устройств, жизненный цикл которых подошёл к концу — осенью прошлого года в перечень EoL были добавлены модели линейки Redmi Note 11 Pro и Xiaomi Pad 5, а сейчас он пополняется новыми устройствами, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

В список устройств с истёкшим сроком службы были включены следующие модели под брендами Redmi и Poco:

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11

Redmi 10C

Redmi 10 2022

Poco X4 Pro 5G

Poco M4 Pro

Для владельцев данных моделей это означает, что их устройства более не будут получать обновления MIUI и апдейты безопасности Android. Если обновление существующих функций и добавление новых не так критично, то прекращение получения обновлений безопасности может нести в себе определённые угрозы, связанные с защитой конфиденциальных данных.

В том случае, если безопасность использования устройства важна, владельцу стоит озаботиться сторонними методами обновления или приобретением современной модели устройства.

Расширение списка EoL является стандартной стратегией Xiaomi, а также других производителей, чётко обозначающих период, в течение которого их модели будут получать обновления.