В продаже новинки должны появиться уже в марте.

На выставке CES 2025, которая проводилась в Лас-Вегасе в начале января текущего года, AMD была не слишком многословна относительно своих новых игровых видеокарт Radeon RX 9000 — ожидалось, что первые модели новой линейки, Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, дебютируют в конце января, но этого не произошло, что чуть позже некоторые информаторы связали с выжидательной позицией со стороны компании. Свежая утечка от издания Benchlife подтверждает данные предположения, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Сообщается, что анонс игровых видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 состоится спустя неделю после дебюта Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, который, как говорилось ранее, запланирован на 20 февраля текущего года. Это означает, что в продажу новинки от AMD должны поступить уже в марте.

В более ранних утечках сообщалось, что по производительности Radeon RX 9070 XT расположится между GeForce RTX 5080 и RTX 5070 Ti, тогда как Radeon RX 9070 превзойдёт GeForce RTX 5070. Учитывая это, AMD может предложить более низкие ценники по сравнению с конкурентами, основываясь на их быстродействии.