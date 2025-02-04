За дополнительные три года обновлений некоторым клиентам придётся заплатить 427 долларов.

По мере приближения даты окончания официальной бесплатной поддержки Windows 10 компания Microsoft наращивает свои усилия с целью вынудить пользователей перейти на более новую ОС Windows 11 — хотя софтверный гигант позволит своим клиентам, выбравшим Windows 10, получать обновления безопасности в течение 12-36 месяцев, за это придётся заплатить, пишет издание Windows Latest.

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Сообщается, что совсем недавно Microsoft дала ответы на интересующие клиентов вопросы, в том числе подтвердила цены, по которым будут предоставляться обновления безопасности — для пользователей редакций Enterprise первый год программы расширенных обновлений безопасности обойдётся в 61 доллар, за второй год придётся заплатить уже 122 доллара, а третий год будет стоить 244 доллара, то есть в общей сложности за три года Microsoft просит 427 долларов, что сопоставимо с покупкой недорогого ПК.

Если клиент Microsoft хочет сэкономить и оплатить только второй или третий год, то ничего не получится — софтверный гигант уже предусмотрел это, поэтому в случае оформления подписки на последующий период требует заплатить и за предыдущие, то есть за третий год придётся выложить всё те же 427 долларов.

В отличие от обладателей лицензий Enterprise и Business, для пользователей ряда других редакций ценовая политика Microsoft более привлекательная — для Windows 10 Home и Pro стоимость дополнительного года обновлений составит 30 долларов, а для Enterprise — 1, 2 и 4 доллара за первый, второй и третий года соответственно.

Отмечается, что данная программа не предусматривает техническую поддержку, поэтому после 14 октября 2025 года можно рассчитывать только на получение обновлений безопасности для Windows 10.