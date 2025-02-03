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AOC выпускает игровой монитор Q27G10E2 с 27-дюймовой 2K-панелью и частотой 180 Гц за $125
Новинка обладает низким временем отклика GtG, составляющим 1 мс.

Компания AOC выпускает новый 27-дюймовый игровой монитор с доступной ценой и высокими характеристиками, пишет издание Gizmochina.

Геймерский монитор AOC Q27G10E2 оснащается панелью Fast IPS с диагональю 27 дюймов, разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления 180 Гц и низким временем отклика GtG, составляющим 1 мс, что позволяет обеспечить минимальное размытие картинки и отсутствие ореолов в самых динамичных игровых сценах. Для устранения разрывов изображения новинка поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Заявленный охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3 достигает 100 и 91% соответственно, что позволяет использовать новинку для создания разнообразного контента. Монитор поддерживает HDR10, обеспечивая яркое и насыщенное изображение, и имеет заводскую калибровку Delta E < 2, предлагая высокую точность цветопередачи.

Новинка характеризуется типичной яркостью 300 нит и коэффициентом статической контрастности 1000:1. Для снижения нагрузки на зрение во время длительного игрового или рабочего процесса устройство имеет аппаратный фильтр синего цвета и подсветку без мерцания.

Кроме того, монитор снабжается рядом вспомогательных функций для улучшения игрового процесса, а также программным обеспечением для тонкой настройки.

Источник фото: Gizmochina

Новинка оснащена двумя портами HDMI 2.0, ограниченными поддержкой частоты обновления 144 Гц, и одним DisplayPort 1.4, обеспечивающим 180 Гц. Также имеется 3.5-мм аудиоразъём. Устройство обладает эргономичной подставкой для регулировки положения и креплением VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Стоимость игрового монитора AOC Q27G10E2 в китайской рознице составляет 899 юаней (125 долларов США).

#aoc #q27g10e2
Источник: gizmochina.com
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