Конкуренты показали заметное отставание.

Средняя цена iPhone в 2024 году превысила отметку в 900 долларов, что позволило Apple заметно обогнать других производителей смартфонов по объёмам выручки — это следует из свежего отчёта Counterpoint Research, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Согласно данным Counterpoint Research, в прошлом году средняя цена смартфона от Apple составила 903 доллара, что обеспечило компании Apple выручку в 46% от общего объёма на рынке смартфонов.

Остальные производители заметно отстают от американской компании — в частности, выручка Samsung составила 15% при средней цене смартфона 299 долларов, на долю Xiaomi и Oppo пришлось 6% при стоимости 152 и 247 долларов соответственно, а Vivo довольствовалась 5% при среднем ценнике, составляющем 215 долларов.

Источник фото: NotebookCheck/Counterpoint Research

По объёмам продаж смартфонов в количественном выражении Apple и Samsung разделили первое место с результатом 18%, доля Xiaomi составила 14%, а Vivo и Oppo — 8%. При этом в прошлом году Xiaomi стала самой быстрорастущей компанией по количеству проданных смартфонов, тогда как Vivo лидировала относительно роста выручки.

Также в Counterpoint Research отметили, что в 2024 году наблюдался рост рынка смартфонов, составивший 5%, что связывают с восстановлением рыночной экономики.