Новинка должна дебютировать в марте текущего года.

Компания Samsung готовится к запуску новых моделей смартфонов линейки Galaxy A, о чём свидетельствует появление одной из новинок в базе данных европейской системы оценки ремонтопригодности и регистрации новой торговой марки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Согласно французской системе оценки ремонтопригодности, смартфон Samsung Galaxy A56 с точки зрения его ремонта уступает своему предшественнику, набирая 8.4 балла из 10, тогда как Galaxy A55 имеет 8.5 очка — новинка потеряла баллы в категории «простота разборки», что и повлияло на итоговую оценку.

Также сообщается, что совсем недавно Samsung зарегистрировала торговую марку «Awesome Intelligence», что, как предполагается, принесёт новые функции с использованием технологий искусственного интеллекта для новых моделей серии Galaxy A.

Как стало известно чуть ранее, смартфон Galaxy A56 будет оснащаться чипсетом Exynos 1580, производительности которого вполне хватит для выполнения целого ряда задач с применением ИИ, в том числе работы с текстом и изображениями.

Кроме того, новинка должна получить шесть лет обновлений программного обеспечения, что вполне неплохо для модели среднего класса.

Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy A56 дебютирует в марте текущего года со стартовым ценником около 450-500 евро.