Новинка может получить 10-дюймовый экран.

В текущем году компания Samsung должна выпустить сразу несколько своих новых складных смартфонов, включая модель с тройным складыванием, слухи о которой ходят уже несколько месяцев, а сейчас появляются новые подробности о предстоящей новинке, пишет издание Neowin со ссылкой на информатора yeux1122.

Сообщается, что смартфон с тройным складыванием от Samsung будет отличаться от Huawei Mate XT конструкцией складного дисплея, который будет иметь дизайн в форме буквы «G», что может дать устройству соответствующее название — Samsung Galaxy G Fold.

Как утверждается, благодаря данным конструктивным особенностям складной экран, диагональ которого составит 10 дюймов, будет более эффективно защищён от внешних воздействий. По слухам, дисплей для новинки был разработан с нуля и не применялся в других моделях.

Кроме того, смартфон с тройным складыванием от Samsung, как предполагается, будет примерно соответствовать Huawei Mate XT по весу, но окажется немного толще.

Ожидается, что новинка будет выпущена в текущем году и присоединится к другим складным моделям Samsung, а именно Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, а также более доступному Galaxy Z Flip7 FE.