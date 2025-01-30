Судя по всему, сотрудники магазина сделали это нечаянно.

Несколько месяцев назад стало известно, что релиз новой части игровой серии Grand Theft Auto состоится осенью 2025 года, но точная дата не раскрывалась до недавних пор, пока зарубежный магазин Xuruguay, возможно нечаянно, не обнародовал интересующую многих геймеров информацию, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

На странице, которая, судя по всему, служит для предварительного заказа игры, была указана и дата выхода Grand Theft Auto 6 — в описании сообщалось, что GTA 6 для игровой консоли PlayStation 5 выйдет 17 сентября 2025 года.

Журналисты издания 80 Level, судя по всему, смогли связаться с представителями Xuruguay, задав им вопрос относительно указанной даты релиза, на что получили ответ, в котором работники магазина сообщили, что работают напрямую с представителями бренда PlayStation, которые уведомляют их о датах выхода новых продуктов.

Вполне возможно, что сотрудники магазина случайно опубликовали дату релиза GTA 6 ранее намеченного срока, так как эта информация уже удалена.

Официального заявления относительно даты выхода Grand Theft Auto 6 к настоящему времени не публиковалось.