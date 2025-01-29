Информатор раскрыл ряд характеристик новинки.

Несколько дней назад компания Samsung анонсировала свой новый ультратонкий смартфон Galaxy S25 Edge, который в предыдущих утечках фигурировал под названием Galaxy S25 Slim. Производитель не раскрыл данных о характеристиках камер новинки, но, к счастью, это сделал один из информаторов, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Если в более ранних утечках говорилось, что смартфон Samsung Galaxy S25 Edge будет оснащён тройной камерой, то реальные фотографии новинки развеяли эти догадки, раскрыв, что устройство получит двойную камеру. Сегодняшняя же утечка раскрывает её характеристики.

Утверждается, что новинка обзаведётся 200-Мп основной камерой, дополненной 12-Мп сверхширокоугольным модулем. Информатор отмечает, что данные характеристики относятся к прототипу смартфона, поэтому могут измениться.

Кроме того, Galaxy S25 Edge приписывается наличие защитного стекла Gorilla Glass Victus 2, которым также защищены дисплеи моделей Galaxy S25 и Galaxy S25+.

Ожидается, что запуск новинки состоится в апреле текущего года, а её стоимость составит менее 1299 долларов США.