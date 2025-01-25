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Смартфон iQOO Neo 10R получит чип Snapdragon 8s Gen 3 и изменённый дизайн задней панели
Запуск новой модели ожидается в ближайшие недели.

До официального запуска iQOO Neo 10R осталось совсем немного времени, что подтверждает очередная утечка, раскрывающая дизайн и ряд характеристик новой модели, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Дизайн задней панели смартфона iQOO Neo 10R отличается от внешнего вида других моделей данной серии — если у Neo 10 и Neo 10 Pro модуль камеры имеет прямоугольную форму, то у новинки он квадратный со скруглёнными краями, а светодиодная вспышка вынесена за его пределы. Внутри модуля можно заметить надпись «OIS», что намекает на поддержку основной камерой оптической стабилизации изображения.

Также подтверждено, что новую модель оснастят чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, снабжённым одним ядром Cortex-X4 с тактовой частотой до 3.0 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A720, достигающими частоты 2.8 ГГц, и тремя ядрами Cortex-A520 с частотой 2.0 ГГц.

В более ранних утечках говорилось, что новинка получит 6.78-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц, 50-Мп основную камеру с датчиком Sony LYT-600, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным объективом на задней панели, 16-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 6400 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Смартфон должен быть представлен в следующих конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ. Ожидается, что новинку выпустят как минимум в двух цветовых оформлениях — Blue White Slice и Lunar Titanium.

Предполагается, что в индийской рознице стоимость смартфона iQOO Neo 10R составит менее 30 000 рупий (348 долларов США).

#iqoo neo 10r
Источник: gizmochina.com
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