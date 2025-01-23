Конкурентом для новинки должен стать Huawei Mate XT.

Несколько часов назад компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S25, а также рассказала о своих будущих продуктах, в том числе намекнув на планы относительно смартфона с тройным складыванием, пишет издание Gizmochina.

Прототипы устройств с тройным складыванием Samsung демонстрирует уже несколько месяцев, но в последнее время появляется всё больше слухов о предстоящем смартфоне компании, который получит экран, складывающийся втрое, и на мероприятии Galaxy Unpacked производитель намекнул, что эти планы действительно реальны.

Источник фото: Gizmochina

В более ранних утечках сообщалось, что первый смартфон с тройным складыванием от Samsung получит экран с диагональю 9.9-10.0 дюйма и дебютирует совместно с Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7 в третьем квартале текущего года. Предполагается, что производитель выпустит новинку ограниченным тиражом в 200 000 единиц, чтобы изучить объём спроса на продукт данного класса.

Ожидается, что смартфон будет конкурировать с Huawei Mate XT, но будет конструктивно от него отличаться, имея G-образный форм-фактор, что должно обеспечить более надёжную защиту основного дисплея.