Новинка обладает высокими характеристиками и низкой ценой.

Компания Viewsonic выпустила свой новый игровой монитор с высокими характеристиками при доступной стоимости, пишет издание Gizmochina.

Геймерский монитор Viewsonic VX27G58-2K оснащается 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2K, высокой частотой обновления 200 Гц, которую можно повысить до 210 Гц, а также низким временем отклика GtG, достигающим всего 1 мс.

Кроме того, монитор поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, что позволяет обеспечить отсутствие визуальных артефактов и разрывов картинки. Дополнительно устройство обладает рядом предустановленных режимов, адаптированных для игр различных жанров.

Заявленный охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3 достигает 100 и 94 % соответственно, что позволяет использовать монитор в различных сценариях — как для прохождения игр, так и создания разнообразного контента. Также новинка имеет сертификат HDR400, гарантируя улучшенную контрастность и точность цветопередачи.

Для минимизации утомляемости глаз во время длительного игрового или рабочего процесса модель имеет аппаратный фильтр синего цвета и поддерживает технологию Flicker-Free, предотвращающую мерцание подсветки.

Источник фото: Gizmochina

Подключить монитор можно при помощи интерфейса DisplayPort 1.4 или двух портов HDMI 2.0. Кроме того, новинка оснащена аудиоразъёмом. Устройство имеет небольшую металлическую подставку, экономящую место на столе.

Стоимость игрового монитора Viewsonic VX27G58-2K в Китае весьма демократичная и составляет всего 799 юаней (110 долларов США).