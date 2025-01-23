Её стоимость составит от 1567 долларов.

Несколько часов назад компания Samsung представила свою новую линейку топовых смартфонов Galaxy S25, в том числе флагманскую модель Galaxy S25 Ultra, которая будет поставляться не только с 12, но и 16 ГБ оперативной памятью совместно с накопителем ёмкостью 1 ТБ, но данная конфигурация может быть ограничена лишь рядом азиатских стран, пишет издание Neowin.

Источник фото: GSMArena

На официальном сайте Samsung Корея сообщается, что Galaxy S25 Ultra с конфигурацией 16 ГБ/1 ТБ станет эксклюзивом для Южной Кореи — новинка будет продаваться через веб-сайт в цветовом оформлении Titanium Jet Black и стоить 2 249 500 южнокорейских вон (1567 долларов США).

Китайское подразделение Samsung, судя по всему, не согласно с этим утверждением, так как на сайте Samsung Китай также указана модель Galaxy S25 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем на 1 ТБ, предлагающаяся за 13 699 юаней (1880 долларов США).

Отмечается, что на сайтах Samsung в ряде других стран, в том числе Индии и США, обнаружить топовую версию Galaxy S25 Ultra в варианте 16 ГБ/ 1 ТБ в настоящее время не удалось, что может являться подтверждением доступности данной версии смартфона только для Южной Кореи и Китая.

Предварительные продажи серии Galaxy S25 стартуют с 24 января и продлятся до 3 февраля, тогда как официальный запуск новой линейки состоится 7 февраля.