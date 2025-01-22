Издатель GTA 6 может использовать привлекательность игры для повышения цены, считает аналитик.

Ожидаемая многими геймерами новая часть серии Grand Theft Auto может задать более высокую планку стоимости в игровой индустрии — так считает аналитик видеоигр Мэтью Болл, пишет издание Gizmochina.

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По мнению специалиста, издатель GTA 6 может воспользоваться исключительной привлекательностью игры, чтобы задать новый стандарт ценообразования игр ААА-класса. Как считает аналитик, игровая индустрия уже давно ожидает сдвига в сторону увеличения стоимости игр, сетуя на инфляцию и рост затрат на разработку.

Отмечается, что бюджеты тайтлов класса ААА последние несколько лет постепенно растут, хотя стоимость игр остаётся относительно стабильной. GTA 6 может нарушить спокойный ход событий, подняв планку с привычных семидесяти долларов сразу до ста, что станет поводом для поднятия цены и для других игр подобного класса.

Данное утверждение уже вызвало горячие споры в сети Интернет — некоторые критики соглашаются, что рост стоимости игр из-за инфляции кажется вполне разумным шагом, но стагнация зарплат в ряде регионов и повышение ценников на повседневные продукты и услуги делают данные тенденции в игровой индустрии менее радостными.

Кроме того, многие компании получают дополнительный доход, используя различные методы монетизации, а предыдущая часть игры, GTA V, принесла весьма солидную прибыль, в том числе благодаря онлайн-режиму .

Релиз Grand Theft Auto 6 ожидается осенью текущего года и в случае повышения ценника может ознаменовать новую веху в игровой индустрии.