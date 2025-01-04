Новинка может заинтересовать любителей компактных моделей.

Компания Oppo работает над своим новым компактным смартфоном Find X8 Mini, данными о характеристиках которого поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.

Oppo Find X8. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Oppo Find X8 Mini будет обладать 6.31-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 1.5K, высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400 и тройной камерой, включая основной модуль с датчиком Sony серии IMX9 и высококачественный 50-Мп перископический телеобъектив.

Также новинке приписывается наличие металлической средней рамки, оптического сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, беспроводной зарядки и стеклянной отделки задней и фронтальной панели.

Ожидается, что новинка сможет заинтересовать любителей компактных, но производительных моделей смартфонов. К сожалению, данных о глобальном запуске смартфона Oppo Find X8 Mini в настоящее время не имеется.