Новинка может быть запущена в ближайшие недели.

Компания Samsung работает над 5G-версией своего смартфона Galaxy A06, которая совсем недавно появилась в базе данных Geekbench, раскрыв часть своих характеристик, пишет издание GSMArena.

В базе данных Geekbench смартфон Samsung Galaxy A06 5G представлен с чипсетом, снабжённым двумя ядрами, достигающими тактовой частоты 2.4 ГГц, и шестью ядрами с частотой 2.0 ГГц, что указывает на наличие чипа MediaTek Dimensity 6300, сочетающего в себе два ядра Cortex-A76 и шесть ядер Cortex-A55. Также устройство было снабжено 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной One UI 7 на базе Android 15.

В одноядерном тесте Geekbench представленный экземпляр с модельным номером SM-A066B набрал 731 балл, а в многоядерном получил 1816 баллов.

Источник фото: GSMArena

Предполагается, что основным отличием смартфона Samsung Galaxy A06 5G от 4G-версии станет чипсет, тогда как остальные ключевые характеристики останутся без изменений, поэтому от новинки можно ожидать наличия 6.7-дюймовой панели PLS LCD с разрешением HD+ (720x1600 точек) и частотой обновления 60 Гц, 50-Мп основной камеры, 2-Мп датчика глубины, 8-Мп селфи-камеры и аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

С учётом появления новинки в различных базах данных запуск смартфона Samsung Galaxy A06 5G может состояться в ближайшие недели.