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Стоимость ультратонкого iPhone 17 Air составит $899
Новинка придёт на смену модели Plus.

Компания Apple продолжает работать над своим новым ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, который будет ориентирован на любителей эстетики, а корейское издание Sisajournal раскрывает ожидаемую стоимость будущей новинки, пишет NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Zone of Tech/YouTube

Сообщается, что ценник смартфона iPhone 17 Air будет на уровне модели Plus предыдущего поколения, то есть около 899 долларов США, что соответствует стартовой стоимости iPhone 16 Plus, дебютировавшего осенью прошлого года. В более ранних утечках также фигурирует стоимость новинки около 900 долларов США.

Корейское издание отмечает, что Apple планирует обновить свою линейку смартфонов, выпустив iPhone 17 Air взамен модели Plus, тем самым рассчитывая повысить продажи в данной категории, которые в последние несколько лет были сравнительно низкими. Согласно отчёту Omdia, объёмы реализации iPhone 15 Plus составили всего 3.7 млн единиц против 21.8 млн экземпляров iPhone 15 Pro Max, 17.8 млн штук iPhone 15 и 16.9 млн единиц iPhone 15 Pro.

Ожидается, что iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном за всю историю Apple, имея толщину всего 6.2-6.3 мм. Основным соперником новинки должен стать Galaxy S25 Slim от Samsung, который, как предполагается, дебютирует в ближайшие месяцы.

#iphone 17 air
Источник: notebookcheck.net
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