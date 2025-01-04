Это позволит повысить безопасность.

Несмотря на завершение официальной бесплатной поддержки Windows 10 в октябре текущего года, многие пользователи до сих пор отдают предпочтение данной версии ОС, а не более новой Windows 11, что заставляет экспертов по безопасности выражать обеспокоенность. В частности, специалисты компании ESET, известной благодаря своим антивирусным продуктам, дали несколько рекомендаций относительно обновления ОС, пишет издание Neowin.

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По словам представителя ESET Торстена Урбански, для обеспечения безопасности рекомендуется не дожидаться окончания бесплатной поддержки Windows 10, а немедленно перейти на Windows 11 или другую ОС, если устройство входит в список неподдерживаемых.

Эксперт отмечает, что в настоящее время Windows 10 установлена на значительном количестве ПК, что несёт в себе потенциальную угрозу в том случае, если пользователи не будут обновляться до более новой версии ОС, так как злоумышленники могут использовать это в своих будущих атаках. Учитывая, что после окончания поддержки могут появиться новые уязвимости, которые не будут исправлены, данные утверждения имеют под собой все основания.

В том случае, если устройство не соответствует минимальным системным требованиям для обновления до Windows 11, специалист рекомендует выбрать один из дистрибутивов Linux, который станет неплохой альтернативой.

Чуть ранее Microsoft подтвердила, что не снижала системные требования для установки Windows 11, поэтому пользователям старых ПК придётся искать обходные пути или заплатить 30 долларов США за продление периода обновления Windows 10 ещё на год.