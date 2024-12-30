Новинка обладает высокими характеристиками.

Компания AOC выпускает новый 27-дюймовый монитор AG276QSG с высокими характеристиками и рядом игровых функций, пишет издание Gizmochina.

Монитор AOC AG276QSG оснащается 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 точек), высокой частотой обновления 360 Гц и низким временем отклика GtG 1 мс, что обеспечит отсутствие размытия изображения и ореолов даже в самых динамичных игровых сценах, а поддержка технологий Nvidia G-Sync и Adaptive Sync позволит устранить разрывы картинки. Дополнительно новинка поддерживает Nvidia G-Sync Ultra Low Motion Blur 2 для обеспечения повышенной чёткости.

Устройство характеризуется 8-битной глубиной цвета и охватывает 95 % цветового пространства DCI-P3, что позволяет использовать его не только для игровых баталий, но и для создания разнообразного контента. Также новинка имеет пиковую яркость 600 нит и сертификат VESA HDR600, обеспечивая высокую контрастность как в ярких, так и тёмных сценах. Для достижения высокой точности цветопередачи монитор прошёл заводскую калибровку, имея показатель Delta E<2.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, новинка снабжается встроенным фильтром синего цвета, снижающим нагрузку на глаза во время длительной игровой или профессиональной деятельности, технологией регулировки параметров в зависимости от окружающего освещения и рядом функций, повышающих удобство при прохождении игр.

Устройство снабжено регулируемой подставкой со встроенным держателем для наушников, креплением VESA для настенного монтажа, настраиваемой RGB-подсветкой и двумя динамиками мощностью 5 Вт.

Стоимость монитора AOC AG276QSG в китайской рознице составляет 7599 юаней (1040 долларов США).