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Пользователи Windows 11 24H2 до сих пор жалуются на проблемы с Wi-Fi
Microsoft всё ещё не устранила баг с Wi-Fi на некоторых ПК.

Компания Microsoft выпустила свою новейшую версию Windows 11 24H2 в октябре текущего года, и с тех пор был выявлен целый ряд проблем, которые софтверный гигант продолжает пытаться решать, но не всегда выходит, как планировалось — в частности, некоторые пользователи до сих пор жалуются на баг с Wi-Fi, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Neowin

Ещё в октябре текущего года Microsoft подтвердила, что в Windows 11 24H2 существует проблема, которая делает Wi-Fi непригодным для использования, на что жаловался целый ряд клиентов компании — баг заключался в неправильной работе DCHP, в результате чего Windows 11 не могла верно присвоить IP-адрес устройству в автоматическом режиме. Некоторые пользователи отмечали, что в других версиях Windows 11 бага с DHCP не наблюдается — проблема присутствует лишь в версии 24H2.

В ноябре в рамках Patch Tuesday компания Microsoft выпустила апдейт, который решил проблему на части устройств, но, как оказалось, некоторые пользователи до сих пор сталкиваются с багом, несмотря на то, что на их ПК установлено более свежее обновление за декабрь.

В настоящее время неизвестно, когда именно Microsoft полностью устранит данный баг с неправильной работой DHCP, поэтому пользователям приходится самостоятельно решать данную проблему, вручную прописывая IP-адреса, правя реестр или изменяя конфигурацию DNS.

#windows 11 24h2
Источник: windowslatest.com
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