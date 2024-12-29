Модифицированный смартфон весит около 1 кг.

Компания Caviar продолжает выпускать модифицированные смартфоны, снабжённые корпусами, выполненными с применением премиальных материалов — осенью текущего года производитель представил «обычные» версии первого в мире смартфона с тройным складыванием Huawei Mate XT Ultimate, получившие названия Black Dragon и Gold Dragon, а сейчас выпустил специальный вариант с люксовой отделкой, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что бренд выпустил кастомный Huawei Mate XT Ultimate с корпусом из 18-каратного золота — внешне модификация выглядит как 24-каратная версия Gold Dragon, но имеет цельную конструкцию, весит около одного килограмма и стоит более 100 000 долларов.

На цену смартфона также мог повлиять тот факт, что он был изготовлен в единственном экземпляре для «весьма богатого клиента из США», как заявили в компании.

Источник фото: GSMArena

«Обычная» версия Gold Dragon, выпущенная тиражом из 88 экземпляров, в настоящее время стоит от 17 340 долларов США, тогда как стандартный Huawei Mate XT Ultimate на старте продаж был оценён от 19 999 юаней (2740 долларов США).