Новинка должна дебютировать 30 декабря.

Компания Huawei готовится выпустить свою новую модель среднего класса Huawei Enjoy 70X, о характеристиках которой рассказал информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Утверждается, что смартфон Huawei Enjoy 70X получит чипсет Kirin 8000A 5G от Huawei и поддержку отправки сообщений через спутниковую сеть Beidou, что позволит расширить возможности пользователей в условиях отсутствия покрытия сотовой связи.

На задней панели устройства расположится круглый модуль камеры с оригинальным дизайном, вмещающий в себя основной датчик с разрешением 50 Мп и технологией RYYB, повышающей качество съёмки при слабом освещении, и 2-Мп макродатчик, а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана разместится 8-Мп селфи-камера.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что новинка будет оснащаться 6.78-дюймовым дисплеем с разрешением 2700x1224 точек и 10-битной глубиной цвета, 8 ГБ оперативной и 128-512 ГБ постоянной памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, а также сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей.

Смартфон Huawei Enjoy 70X должен быть представлен 30 декабря текущего года в Китае.