Также новинка имеет до 12 ГБ ОЗУ и 50-Мп основную камеру.

Компания Vivo официально презентует свой новый бюджетный смартфон Vivo Y200+ с большим экраном и ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Vivo Y200+ оснащается 6.68-дюймовой LCD-панелью с разрешением 720x1608 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Для минимизации мерцания экрана применяется затемнение постоянным током, а для снижения нагрузки на глаза имеется встроенный фильтр синего света, что соответствует сертификации TÜV Rheinland.

Новинка снабжена чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, позволяющей восполнить заряд аккумулятора на 50% за 36 минут.

Для фотосъёмки имеется 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп датчиком глубины на задней панели, а для селфи и видеозвонков предназначается 5-Мп камера, расположенная на фронтальной стороне.

Источник фото: Gizmochina

Также новинка оснащается двумя стереодинамиками, пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP64, и поддерживает стандарт 5G. Толщина устройства составляет всего 7.99 мм. Новинка доступна в трёх цветовых оформлениях — Sky City, Apricot Sea и Midnight Black.

Цена Vivo Y200+ на китайских торговых площадках начинается от 1099 юаней (150 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, стоимость варианта 12 ГБ+256 ГБ составляет 1299 юаней (178 долларов США), а конфигурация 12 ГБ+512 ГБ стоит 1499 юаней (205 долларов США). В настоящее время на модификацию 12 ГБ+256 ГБ действует скидка, составляющая 100 юаней (14 долларов США).