Новинка должна быть анонсирована в начале 2025 года.

Компания OnePlus готовит замену для своей складной модели OnePlus Open, дебютировавшей осенью прошлого года, а издание SmartPrix публикует рендеры, раскрывающие дизайн новинки.

На представленных изображениях складной смартфон OnePlus Open 2 предстаёт с обликом основного экрана, имеющего отверстие в правом верхнем углу, предназначенное для селфи-камеры, но с чуть изменённым дизайном модуля камеры по сравнению с предшественником — логотип Hasselblad теперь расположен в нижней части, а объективы камер размещаются в левой, правой и верхней частях.

Также сообщается, что новинка будет тоньше модели предшествующего поколения — толщина в закрытом состоянии составит менее 10 мм, тогда как у OnePlus Open данный параметр достигал 11.7 мм. Ещё одним улучшением станет рейтинг водонепроницаемости IPX8, в то время как предшественник имел рейтинг IPX4.

Ожидается, что смартфон OnePlus Open 2 получит 8-дюймовый складной дисплей LTPO с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, внешний 6.4-дюймовый AMOLED-экран, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Также в утечке говорится, что система камер будет включать в себя 50-Мп основной сенсор, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом. Кроме того, новинка будет иметь две камеры с разрешением 32 и 20 Мп, предназначенные для селфи и видеозвонков.

Источник фото: SmartPrix

Питать устройство должна аккумуляторная батарея ёмкостью 5900 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, что является ещё одним улучшением по сравнению с предшественником, имеющим аккумулятор на 4805 мА·ч с поддержкой 67-Вт зарядки. Также заявлено наличие беспроводной зарядки на 50 Вт, чего не было у модели предшествующего поколения. Устройство будет поставляться с предустановленной OxygenOS 15 на базе Android 15.

Анонс складного смартфона OnePlus Open 2 в Китае ожидается в начале следующего года, а глобальный запуск должен состояться в конце первого квартала 2025 года.