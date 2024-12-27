Утечка скриншота CPU-Z раскрывает некоторые характеристики новой модели.

Компания AMD должна представить свои новые модели процессоров серии Ryzen 9000X3D через несколько дней, а свежая утечка от информатора 94G8LA раскрывает характеристики одной из новинок, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: PCGamesN

Ранее утверждалось, что процессор AMD Ryzen 9 9950X3D не будет уступать стандартной модели, Ryzen 9 9950X, в тактовой частоте, а скриншот приложения CPU-Z от 94G8LA подтверждает это — как видно на изображении, 16-ядерная 32-поточная модель Granite Ridge имеет максимальный множитель ядра 56.5, а частота тактового генератора (BCLK) составляет 99.79 МГц, поэтому максимальная частота CPU в теории может достигать около 5.64 ГГц, что лишь чуть меньше 5.7 ГГц у Ryzen 9 9950X.

Источник фото: 94G8LA/X

Также скриншот подтверждает, что один из CCD будет иметь дополнительные 64 МБ 3D V-Cache к уже имеющимся 32 МБ, что в общей сложности даёт 96 МБ и 128 МБ L3-кэша для всего CPU. Судя по изображению, TDP процессора составит 170 Вт, что аналогично показателю стандартной модели.

Данная утечка подтверждает, что инженерам AMD удалось совладать с недостатками, присутствующими в прошлой серии Ryzen 7000X3D, что, судя по всему, было достигнуто, в том числе, изменённым положением чиплета кэша, благодаря чему ядра CPU охлаждаются более эффективно, что позволяет достигать более высоких тактовых частот.

Ожидается, что Ryzen 9 9950X3D будет официально презентован на выставке CES 2025, которая состоится в начале января в Лас-Вегасе, а его запуск состоится чуть позже.