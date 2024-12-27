Новинка получит высококлассную камеру.

Компания Huawei продолжает работать над своим новым смартфоном Pura 80 Ultra, который придёт на смену модели предшествующего поколения, Pura 70 Ultra, дебютировавшей в апреле текущего года, и получит высококлассную камеру, характеристиками которой поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как утверждает информатор, в настоящее время спецификации камеры смартфона Huawei Pura 80 Ultra выглядят следующим образом — основной 50-Мп модуль имеет однодюймовый сенсор и переменную диафрагму, сверхширокоугольная камера представлена датчиком с разрешением 50 Мп, а «сверхбольшой» перископический телеобъектив оснащается сенсором размером 1/1.3 дюйма.

Отмечается, что данные характеристики относятся к инженерному экземпляру, который сейчас тестируется сотрудниками Huawei, поэтому спецификации смартфона, который пойдёт в серию, могут отличаться.

Тем не менее компания Huawei, судя по всему, собирается позиционировать Pura 80 Ultra в качестве топового камерофона с высокими характеристиками. Ожидается, что новинка дебютирует примерно в тот же период, что и предшественник, то есть в апреле 2025 года.