Также новинка замечена в списке поддерживаемых устройств в Google Play.

Смартфон Oppo A5 Pro должен быть официально представлен только через несколько часов, но уже сейчас появляется в базе данных Geekbench, раскрывая ряд своих характеристик, пишет издание GSMArena.

На сайте Geekbench новинка указана с 12 ГБ оперативной памяти, ОС Android 15 и чипсетом, оснащённым 4 ядрами достигающими тактовой частоты 2.5 ГГц, и 4 ядрами с частотой 2.0 ГГц, что подтверждает наличие чипа MediaTek Dimensity 7300. В одноядерном тесте представленный образец набрал 1053 очка, а в многоядерном получил 3052 балла.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, смартфон Oppo A5 Pro появился в списке поддерживаемых устройств в Google Play, подтверждая свой приближающийся запуск.

В более ранних утечках говорилось, что новинка будет оснащена 6.7-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2412x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основной камерой, дополненной 2-Мп датчиком глубины на задней панели, 16-Мп селфи-камерой, 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 5840 мА·ч и предустановленной ColorOS 15 на основе Android 15.