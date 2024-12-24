Софтверный гигант продолжает следовать своей стратегии.

Компания Microsoft прилагает все усилия, чтобы заинтересовать пользователей Windows 10 в переходе на новейшую Windows 11, для чего используются самые различные методы, включающие в себя не только навязчивую рекламу и различные всплывающие окна, но и более мягкие, один из которых заметили журналисты издания Windows Latest.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что разработчики из Microsoft обновили страницу «О системе» доступную в разделе «Система» приложения «Параметры». Судя по всему, обновление заключалось в простом переносе из Windows 11, так как внешне страница не слишком соответствует дизайну Windows 10, хотя в будущем, как предполагается, стиль может быть доработан, учитывая, что версия является предварительной.

Как можно видеть на представленном скриншоте, основная информация о системе теперь отображается в прямоугольных блоках в верхней части окна, а чуть ниже показываются более подробные данные, макет которых практически не изменился.

Далее следует раздел часто задаваемых вопросов и ответов, один из пунктов которого и привлёк внимание журналистов издания — в пункте, рассматривающем вопрос о том, используется ли на данном устройстве последняя версия ОС, Microsoft рекомендует перейти на Windows 11, которая обладает более интуитивным управлением, повышенной производительностью и улучшенными защитными механизмами.

Источник фото: Windows Latest

Судя по всему, таким мягким способом Microsoft старается привлечь внимание пользователей Windows 10 к более новой версии Windows 11.