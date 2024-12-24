Кроме того, заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP68.

За последние несколько недель в сети Интернет появилось несколько утечек о предстоящих смартфонах Xiaomi Poco X7 и Poco X7 Pro, а сегодня информатор Paras Guglani раскрыл подробные характеристики новинок, пишет издание NotebookCheck.

Poco X7

Утверждается, что смартфон Poco X7 будет оснащаться 6.67-дюймовой AMOLED-панелью, прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7300-Ultra, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения и двукратным оптическим зумом, 20-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 5110 мА·ч, которая, по словам производителя, способна выдержать до 1600 циклов перезарядки, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Кроме того, заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP68, наличие сертификата TÜV Rheinland, подтверждающего встроенную защиту зрения, и поддержка целого ряда функций с использованием технологий искусственного интеллекта, призванных улучшить качество фотографий и расширить возможности их обработки.

Смартфон Poco X7 Pro, по данным информатора, должен получить 6.67-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED и защищённый стеклом Gorilla Glass 7i, с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 ГЦ, пиковой яркостью 3200 нит и частотой дискретизации касания 2560 Гц, чип MediaTek Dimensity 8400-Ultra и 50-Мп основную камеру с датчиком Sony IMX882, диафрагмой f/1.5 и оптической стабилизацией изображения.

Poco X7 Pro

Источник фото: NotebookCheck/Paras Guglani

Обеспечивать бесперебойное питание должен будет аккумулятор на 6000 мА·ч, который, как утверждается, способен восполнить свой заряд на 100% всего за 42 минуты благодаря поддержке быстрой 90-Вт зарядки.

Также информатор раскрывает данные о том, что новинка получит систему охлаждения LiquidCool 4.0, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, и предустановленную HyperOS 2 с рядом оптимизаций.

Данных о дате запуска Poco X7 и Poco X7 Pro в настоящее время не предоставляется, но предполагается, что дебют может состояться в ближайшие несколько недель.