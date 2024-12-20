Перечень содержит десятки моделей.

Совсем недавно компания Google выпустила вторую тестовую версию Android 16 для разработчиков, а с января следующего года планирует перейти к этапу предварительного тестирования для пользователей, тогда как стабильная версия должна выйти в период с мая по июнь 2025 года.

Источник фото: GSMArena

В настоящее время Android 16 доступна только для ряда устройств серии Google Pixel, но в будущем, конечно, появится и на смартфонах других производителей, а журналисты сайта XiaomiTime подготовили обновлённый перечень устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить HyperOS на базе Android 16, и он выглядит следующим образом:

Xiaomi

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 CIVI

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi MIX FLIP

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Redmi K70

Redmi K70 Ultra

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Ultra

Redmi A4 5G

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3

Redmi 14R 5G

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13 5G

Redmi 13R

Redmi 13C 5G

Redmi A3 Pro

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 4G

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Poco

Poco F7

Poco F7 Ultra

Poco X7 Pro

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco F5 Pro

Poco X7

Poco X6 5G

Poco X6 Pro

Poco C75 5G

Poco M6 Pro 4G

Poco M6 Plus 5G

Poco M6

Poco Pad

Poco C75

Ожидается, что Android 16 принесёт целый ряд улучшений и нововведений, включая новый функции с использованием технологий искусственного интеллекта, расширяющие возможности пользователей, усовершенствованные механизмы безопасности, обеспечивающие повышенную защиту конфиденциальных данных, и увеличение производительности, позволяющее добиться более плавной анимации и эффективной работы устройств.

Изменение стратегии Google, благодаря чему запуск новой версии Android состоится раньше, чем в предыдущие годы, даст возможность производителям мобильных устройств выпустить свои новые продукты, дебютирующие летом 2025 года, с новейшей ОС, что позволит пользователям не ждать обновлений.