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Опубликован обновлённый список устройств Xiaomi, Redmi и Poco с поддержкой Android 16
Перечень содержит десятки моделей.

Совсем недавно компания Google выпустила вторую тестовую версию Android 16 для разработчиков, а с января следующего года планирует перейти к этапу предварительного тестирования для пользователей, тогда как стабильная версия должна выйти в период с мая по июнь 2025 года.

Источник фото: GSMArena

В настоящее время Android 16 доступна только для ряда устройств серии Google Pixel, но в будущем, конечно, появится и на смартфонах других производителей, а журналисты сайта XiaomiTime подготовили обновлённый перечень устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить HyperOS на базе Android 16, и он выглядит следующим образом:

Xiaomi

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14 CIVI
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi MIX FLIP
  • Xiaomi MIX FOLD 4
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14 
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi

  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro 
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70E
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi A4 5G
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi 14C
  • Redmi 13
  • Redmi 13 5G
  • Redmi 13R
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi A3 Pro
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • Redmi Note 13 Pro+ 
  • Redmi Note 13R
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 4G
  • Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi
  • Redmi Note 14
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 Pro+

Poco

  • Poco F7
  • Poco F7 Ultra
  • Poco X7 Pro
  • Poco F6
  • Poco F6 Pro
  • Poco F5 Pro
  • Poco X7
  • Poco X6 5G
  • Poco X6 Pro
  • Poco C75 5G
  • Poco M6 Pro 4G
  • Poco M6 Plus 5G
  • Poco M6
  • Poco Pad
  • Poco C75

Ожидается, что Android 16 принесёт целый ряд улучшений и нововведений, включая новый функции с использованием технологий искусственного интеллекта, расширяющие возможности пользователей, усовершенствованные механизмы безопасности, обеспечивающие повышенную защиту конфиденциальных данных, и увеличение производительности, позволяющее добиться более плавной анимации и эффективной работы устройств.

Изменение стратегии Google, благодаря чему запуск новой версии Android состоится раньше, чем в предыдущие годы, даст возможность производителям мобильных устройств выпустить свои новые продукты, дебютирующие летом 2025 года, с новейшей ОС, что позволит пользователям не ждать обновлений.

#xiaomi #redmi #poco
Источник: xiaomitime.com
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