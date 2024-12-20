Совсем недавно компания Google выпустила вторую тестовую версию Android 16 для разработчиков, а с января следующего года планирует перейти к этапу предварительного тестирования для пользователей, тогда как стабильная версия должна выйти в период с мая по июнь 2025 года.
Источник фото: GSMArena
В настоящее время Android 16 доступна только для ряда устройств серии Google Pixel, но в будущем, конечно, появится и на смартфонах других производителей, а журналисты сайта XiaomiTime подготовили обновлённый перечень устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить HyperOS на базе Android 16, и он выглядит следующим образом:
Xiaomi
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Redmi
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
- Redmi K70
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Ultra
- Redmi A4 5G
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 3
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13 5G
- Redmi 13R
- Redmi 13C 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 4G
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
Poco
- Poco F7
- Poco F7 Ultra
- Poco X7 Pro
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5 Pro
- Poco X7
- Poco X6 5G
- Poco X6 Pro
- Poco C75 5G
- Poco M6 Pro 4G
- Poco M6 Plus 5G
- Poco M6
- Poco Pad
- Poco C75
Ожидается, что Android 16 принесёт целый ряд улучшений и нововведений, включая новый функции с использованием технологий искусственного интеллекта, расширяющие возможности пользователей, усовершенствованные механизмы безопасности, обеспечивающие повышенную защиту конфиденциальных данных, и увеличение производительности, позволяющее добиться более плавной анимации и эффективной работы устройств.
Изменение стратегии Google, благодаря чему запуск новой версии Android состоится раньше, чем в предыдущие годы, даст возможность производителям мобильных устройств выпустить свои новые продукты, дебютирующие летом 2025 года, с новейшей ОС, что позволит пользователям не ждать обновлений.