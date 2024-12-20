Модель может быть представлена в марте 2025 года.

В первой половине текущего года компания Vivo представила свои новые планшеты серии Pad 3, но уже готовит им смену, о чём рассказал информатор Digital Chat Station, раскрыв некоторые характеристики Pro-версии, пишет издание Gizmochina.

Vivo Pad 3 Pro. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что планшет Vivo Pad 4 Pro получит флагманский чипсет нового поколения MediaTek Dimensity 9400, что является заметным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Vivo Pad 3 Pro, оснащённой чипом Dimensity 9300, и дисплеем обычного размера. Хотя информатор не называет точных характеристик панели, предполагается, что новинка сохранит 13-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц.

Также новой модели приписывается наличие аккумуляторной батареи, номинальная ёмкость которой составит 11790 мА·ч, а типичная может достичь 12000 мА·ч.

Данными о дате запуска планшета Vivo Pad 4 Pro информатор не делится, но с учётом того, что предшественник был представлен в марте текущего года, анонс новинки может состояться в тот же месяц в следующем году.