AMD доминирует с результатом более 93%.

Дебют настольных процессоров Intel Core Ultra 200S оказался весьма неудачным — пользователи сетовали на низкое увеличение производительности по сравнению с моделями предшествующего поколения или даже более низкие результаты на фоне предшественников в играх и приложениях, что отразилось и на продажах. Спустя некоторое время ситуация практически не изменилась, о чём свидетельствует статистика продаж в немецком магазине Mindfactory, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: TechSpot

Судя по представленным данным, дела у Intel, как минимум в Германии, идут неважно — за последние три недели доля компании в продажах процессоров составила всего 6.74% в процентном выражении и 1105 штук в количественном, тогда как основной конкурент, компания AMD, уверенно лидирует с результатом 93.26% (15 285 единиц).

Ещё более неприятной для Intel ситуация выглядит с точки зрения популярности поколений CPU — продажи новейших моделей Arrow Lake в магазине Mindfactory за три недели составили всего 120 штук, а основная доля приходится на процессоры 13-го и 14-го поколений.

Наиболее продаваемым процессором оказался AMD Ryzen 5 7600X3D (2740 штук), второе место по популярности занял Ryzen 7 9800X3D (2050 единиц), а третье — Ryzen 5 7500F (1030 экземпляров). У моделей Arrow Lake показатели крайне невысокие — Core Ultra 7 265K был продан в количестве 50 единиц, а объёмы продаж Core Ultra 9 285K и Core Ultra 5 245K составили 20 штук.

Компания Intel старается исправить ситуацию, недавно сообщив о решении большинства проблем, негативно влияющих на производительность процессоров Arrow Lake, но поможет ли это производителю повысить объёмы продаж новых моделей, покажет время.