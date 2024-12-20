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Видеокарта MaxSun Arc B580 получит два слота для установки SSD
Фотографии новинки появились в сети Интернет.

В первой половине декабря была представлена видеокарта нового поколения Intel Arc B580, которая, судя по всему, заинтересовала геймеров по всему миру, а новая модель от MaxSun обладает ещё и дополнительной полезной особенностью, пишет издание NotebookCheck.

На платформе Bilibili был опубликован процесс разборки видеокарты MaxSun Arc B580, которая оснащается двумя слотами, предназначенными для установки твердотельных накопителей NVMe.

К сожалению, насколько хорошо данное решение работает в тестах и приложениях, учитывая наличие у Arc B580 только восьми линий PCIe 4.0, четыре из которых будут заняты SSD, пользователь не продемонстрировал.

Источник фото: NotebookCheck/Bilibili

Дополнительной сложностью для некоторых пользователей при установке накопителей может стать необходимость разборки кулера, чтобы получить доступ к слотам — подобные действия могут потребовать дополнительных умений или изучения документации.

Компания MaxSun подтвердила, что действительно работает над данной моделью, поэтому её дебют, судя по всему, стоит ожидать в ближайшие недели.

#maxsun arc b580
Источник: notebookcheck.net
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