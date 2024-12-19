Компания позволяет своим клиентам ознакомиться с новыми продуктами или запретить демонстрацию уведомлений.

В конце прошлого месяца издание Windows Latest сообщило о появлении сразу двух новых рекламных материалов в виде уведомлений, предлагающих приобрести игру Black Ops 6: Vault Edition и установить приложение Microsoft Defender, требующее подписки на Microsoft 365, в Windows 11. Журналисты обратились за объяснениями к софтверному гиганту, получив ответ, что всё так, как и задумано.

Источник фото: Microsoft

По словам Microsoft, данные рекламные материалы являются обычными уведомлениями, которые позволяют пользователям узнавать о новых продуктах и услугах. В компании отметили, что ценят возможность выбора, поэтому позволяют своим клиентам попросту отклонить данные рекомендации.

Как отмечает издание, нажатие на кнопку «Отклонить» помогает лишь временно, так как через некоторое время реклама появляется вновь, но Microsoft подсказала решение, которое позволит избавиться от назойливых уведомлений — для этого следует перейти в раздел Настройки > Система > Уведомления, а затем отключить параметр «Получать советы и рекомендации при использовании Windows».

Чтобы полностью исключить возможные рекомендации, издание советует снять галочки и с двух других опций, расположенных выше, которые обозначены на представленном скриншоте.

Источник фото: Windows Latest

Конечно, в будущем Microsoft может придумать новые способы рекламных уведомлений о своих продуктах непосредственно в пользовательском интерфейсе Windows, но эти шаги позволят избавиться от подобных рекомендаций хотя бы временно.