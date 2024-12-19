Миссия, которая изначально рассчитывалась всего на несколько дней, вновь затягивается.

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, застрявшие на Международной космической станции из-за поломки космического корабля Starliner, не вернутся на Землю в феврале — об этом сообщает издание Daily Mail.

Источник фото: НАСА

Первоначально миссия по доставке астронавтов NASA на пилотируемом космическом корабле Starliner компании Boeing на борт МКС и отправке их обратно на Землю должна была продлиться всего восемь дней, но в конечном итоге она растянулась на долгие месяцы.

Проблемы начались ещё на земной поверхности, когда запуск челнока откладывался несколько раз, а в процессе полёта к МКС в системах космического корабля Starliner были выявлены новые неполадки, выраженные в отказе нескольких двигателей и утечке гелия. После нескольких недель поиска проблем было принято решение отправить челнок обратно на Землю без экипажа, в результате чего астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс вынуждены были оставаться на МКС до февраля следующего года.

Как оказалось, этот вариант был ещё не самым плохим, так как миссия затягивается ещё на несколько недель — по данным издания, SpaceX не успевает подготовить свой космический челнок, который должен был доставить застрявших на МКС астронавтов домой, к полёту в феврале, как это планировалось ранее. Как сообщили представители компании, новые планы предусматривают старт спасательной миссии не ранее конца марта 2025 года.

Отмечается, что столь длительное пребывание на борту МКС не является типичным для подобного рода программ — хотя в ряде случаев допускается пребывание астронавтов на околоземной орбите в течение полного года, большинство миссий длится около шести месяцев.