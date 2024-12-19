Новинка имеет до 8 ГБ ОЗУ и 50-Мп основную камеру.

Производитель Realme представляет свой новейший смартфон Realme 14x на глобальном рынке, который является ребрендингом выпущенного в китайской рознице Realme V60 Pro, пишет издание GSMArena.

Смартфон Realme 14x оснащается 6.67-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+ (1604x720 точек), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 625 нит, 8-ядерной SoC MediaTek Dimensity 6300 с частотой до 2.4 ГГц и интегрированным видеоядром ARM Mali-G57 MC2, 6/8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128 ГБ.

На тыльной стороне новинки располагается 50-Мп основная камера с датчиком OmniVision OV50D и диафрагмой f/1.8, дополненная вспомогательным сенсором, а на фронтальной стороне размещается 8-Мп селфи-камера.

Обеспечивает бесперебойную работу смартфона аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч, которая, по словам производителя, способна сохранять 80 % своего заряда в течение последующих четырёх лет, что соответствует примерно 1600 циклам зарядки. Также имеется поддержка быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт и обратной проводной 5-Вт зарядки.

Новинка имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, а технология SonicWave Water Ejection позволяет выдувать жидкость из отсека динамика после погружения смартфона под воду. Также устройство имеет сертификат военного класса MIL-STD-810H, что предполагает устойчивость смартфона к ряду внешних воздействий.

Источник фото: GSMArena

Модель оснащается сканером отпечатков пальцев, расположенным на боковой грани, портом USB Type-C, слотом для карт памяти microSD, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth 5.3 и выпускается с предустановленной Realme UI 5.0 на основе Android 14. Размеры устройства составляют 165.7x76.22x7.94 мм при весе 197 г. Новинка поставляется в следующих цветовых оформлениях — красном (Jewel Red), чёрном (Crystal Black) и золотистом (Golden Glow).

Стоимость смартфона Realme 14x в индийской рознице составляет 14 999 рупий (175 долларов США) за версию 6 ГБ + 128 ГБ и 15 999 рупий (190 долларов США) за вариант 8 ГБ + 128 ГБ.