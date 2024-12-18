Десктопное приложение ведёт себя достаточно странно.

Обычно новые проблемы и баги в Windows возникают после очередных обновлений ОС, но свежая ошибка, с которой столкнулись пользователи почтового клиента Microsoft Outlook, судя по всему, не связана с апдейтами — об этом пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что целый ряд пользователей столкнулся с проблемами в процессе работы в десктопном приложении Microsoft Outlook в Windows 10 и Windows 11 — при попытке открыть любое письмо программа демонстрирует сообщение «Отказано в доступе», после чего рекомендует войти в свою учётную запись, но после нажатия на кнопку «Продолжить» сообщает, что процесс пошёл не по плану, и отображает код ошибки «0x80049dd3».

Источник фото: Windows Latest

Закрыв окно с предупреждением пользователи вновь могут видеть свои письма, но работает этот способ не слишком надёжно, явно не решая проблему — спустя некоторое время ситуация вновь повторяется.

Журналисты издания обратились за разъяснениями к Microsoft, получив ответ о том, что данная проблема уже известна и активно изучается. К сожалению, о конкретных причинах, приводящих к этой ошибке, компания не сообщила, пообещав сделать это чуть позже. В настоящее время действенного способа, позволяющего устранить данный баг, не имеется, поэтому остаётся ждать решения от Microsoft, которое, судя по всему, появится в ближайшее время.