Это поможет уменьшить толщину смартфона.

Компания Samsung исследует возможность уменьшения толщины своих флагманских мобильных устройств с сохранением способности перьевого ввода при помощи S Pen, для чего может применить технологию, аналогичную той, которая уже используется в продуктах Apple — об этом пишет издание Neowin со ссылкой на материал ETNews.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что в настоящее время для перьевого ввода в мобильных устройствах Samsung используется дигитайзер, позволяющий регистрировать ввод с пера S Pen, что достигается за счёт применения технологии электромагнитного резонанса (EMR), но в будущем компания может отказаться от данного компонента, отдав предпочтение активной электростатической технологии (AES), применяемой Apple.

Это позволит Samsung сделать свои мобильные устройства тоньше, но потребует использования модифицированного пера, которое увеличится в размерах и потребует зарядки для своей работы, хотя это вряд ли можно отнести к заметным недостаткам.

Отмечается, что новая технология может быть применена для складного смартфона Galaxy Z Fold7, что положительно скажется на его толщине и не заставит отказываться от поддержки перьевого ввода.