Новинка может быть представлена в ближайшие недели.

Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy F06 готовится к своему дебюту — сегодня будущая новинка появилась в сети Интернет в пяти цветовых оформлениях, пишет издание GSMArena.

На рендерах смартфон Samsung Galaxy F06 представлен в голубом, чёрном, тёмно-зелёном, фиолетовом и оранжевом цветах. Новинка имеет плоский корпус со скруглёнными углами и прямоугольный модуль камеры, вмещающий в себя два вертикально расположенных объектива, рядом с которым соседствует светодиодная вспышка.





Отмечается, что дизайн смартфона очень схож с другими моделями начального и среднего уровней, а тренд на единый модуль камеры, судя по всему, будет использоваться для устройств данного сегмента в течение всего 2025 года.





Источник фото: Smartprix

Ожидается, что по ключевым характеристикам Galaxy F06 практически не будет отличаться от модели Galaxy A06, оснащённой чипсетом MediaTek Helio G85, 6.7-дюймовой панелью LCD IPS с разрешением 720x1600 точек, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой, дополненной 2-Мп датчиком глубины на задней панели, 8-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Учитывая появление рендеров в сети Интернет, запуск Samsung Galaxy F06 может состояться в ближайшие недели.