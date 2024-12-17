Информаторы опубликовали данные о моделях Redmi Turbo 4 и Redmi Turbo 4 Pro.

В ближайшее время бренд Redmi должен пополниться новым смартфоном Redmi Turbo 4, к которому спустя несколько месяцев присоединится Pro-версия, а издание 91mobiles, полагаясь на сообщения ряда информаторов, подготовило материал, раскрывающий характеристики и период запуска новых моделей.

Redmi Turbo 3. Источник фото: 91mobiles

Сообщается, что смартфон Redmi Turbo 4, который придёт на смену Redmi Turbo 3, будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 8400. Хотя дебют чипа, как утверждается, состоится 23 декабря текущего года, смартфон будет запущен в Китае лишь в январе следующего года.

Задержка может быть вызвана тем, что основные усилия бренда в настоящее время сосредоточены на продажах линейки Redmi K80. На глобальном рынке Redmi Turbo 4 может дебютировать под названием Poco F7. Более ранние утечки приписывают новинке наличие плоского дисплея с разрешением 1.5K.

Информатор Digital Chat Station дополняет опубликованные ранее данные, утверждая, что в апреле следующего года дебютирует новая модель с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Elite — по мнению журналистов издания, речь идет о Redmi Turbo 4 Pro.

Обе новинки могут получить ёмкие аккумуляторные батареи на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 90-Вт зарядки.