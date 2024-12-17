Также новинку оснастят 50-Мп основной камерой и батареей на 5500 мА·ч.

Компания Vivo готовится представить свой смартфон среднего класса Vivo Y29 5G, характеристики и дизайн которого несколько часов назад были раскрыты информатором Sudhanshu Ambhore, опубликовавшим рекламные материалы, посвящённые новинке, пишет издание 91mobiles.

На опубликованных изображениях смартфон Vivo Y29 5G представлен с прямоугольным модулем камеры на задней панели, вмещающим в себя два вертикально размещённых объектива, кольцевую светодиодную вспышку и корпусом со скруглёнными углами. К сожалению, фронтальная сторона новинки продемонстрирована не была.

Модель оснащается 6.68-дюймовым экраном, чипсетом MediaTek Dimensity 6300 и представлена в следующих конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера, дополненная 0.08-Мп вспомогательным датчиком, а на фронтальной стороне размещается 8-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Источник фото: 91mobiles

Автономную работу смартфона обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, что является заметным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Vivo Y28 5G, оснащённой аккумулятором на 5000 мА·ч, поддерживающим 15-Вт зарядку.

Толщина устройства составляет 8.1 мм при весе 198 г. Новинка имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP64 и сертификат SGS, обладает ударопрочностью военного уровня, поддерживает 5G версий NSA и SA.

Модель будет выпускаться в трёх цветовых оформлениях, часть из которых будет доступна только для определённых конфигураций оперативной и постоянной памяти — версия в голубом цвете (Glacier Blue) будет эксклюзивной для модификаций 4 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ, золотистый вариант (Titanium Gold) могут получить версии 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ, в то время как чёрный цвет (Diamond Black) будет един для всех вариаций.

Ожидается, что официальный запуск смартфона Vivo Y29 5G состоится в ближайшее время.