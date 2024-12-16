Новинка имеет встроенные динамики и поддерживает целый ряд технологий.

Компания BenQ выпустила свой новый монитор профессионального уровня EW2790U, обладающий высоким разрешением и широкими возможностями, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор BenQ EW2790U оснащается 27-дюймовой панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек) и частотой обновления 60 Гц. Заявленный охват цветового пространства DCI-P3 составляет 95%, а sRGB и Rec. 709 достигает 99%. Кроме того, новинка имеет сертификат HDR400.

В целях защиты зрения во время длительной работы модель снабжается встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания. Также монитор поддерживает технологию AI Picture Optimization Technology, регулирующую яркость и контрастность на основе отображаемого контента в автоматическом режиме.

Новинка оснащена двумя динамиками TreVolo и имеет шесть предустановленных аудиорежимов для различных сценариев использования, а также эквалайзер для точной настройки.

Дополнительно модель поддерживает бесшовную интеграцию с MacBook и автоматическую подстройку яркости и цветовой температуры экрана с учётом окружающего освещения.

Подключение монитора осуществляется при помощи трёх портов HDMI 2.0 и одного USB Type-C, поддерживающего подачу питания мощностью до 65 Вт. Также имеется аудиоразъём и порты USB Type-A. Для удобства регулировки положения модель оснащается эргономичной подставкой.

Стоимость монитора BenQ EW2790U в китайской рознице составляет 3799 юаней (522 доллара США).