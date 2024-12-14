Дебют новинки намечен на 17 декабря.

Смартфон Poco M7 Pro уже не единожды был замечен на сайтах сертификации и даже в промо-материалах, а сейчас появился в списке поддерживаемых устройств Google Play, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В базе данных Google Play смартфон Poco M7 Pro представлен под кодовым именем «beryl» и модельным номером 2409FPCC4I, что указывает на версию, предназначенную для индийского рынка.

Информация о технических характеристиках новинки в Google Play не раскрывается, но это и не требуется, так как спецификации Poco M7 Pro уже известны — модель обзаведётся 6.67-дюймовым OLED-экраном, защищённым стеклом Gorilla Glass 5, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 7025 Ultra и 8 ГБ оперативной памяти.

Известно, что на задней панели новинки расположится основная камера с датчиком Sony LYT-600 и диафрагмой f/1.5, а на фронтальной стороне разместится 20-Мп селфи-камера. Также устройство получит 3.5-мм аудиоразъём и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Новинка будет поставляться с предустановленной HyperOS на базе Android 14 и сможет рассчитывать на два крупных обновления ОС и четыре года апдейтов безопасности.

Официальный запуск Poco M7 Pro должен состояться 17 декабря текущего года.