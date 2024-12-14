Компания избавляется от устаревшего протокола.

Несколько дней назад стало известно о новой уязвимости в Windows, позволяющей получить доступ к учётным данным NTLM, что, судя по всему, стало последней каплей, которая вынудила Microsoft инициировать процесс отказа от данного протокола раньше намеченного срока.

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Как сообщает издание Neowin, ещё осенью прошлого года Microsoft заявила о необходимости отказа от протокола сетевой аутентификации NTLM, а в июне текущего года уведомила пользователей, что процесс прекращения поддержки будет запущен в версиях ОС, следующих за Windows 11 24H2 и Windows Server 2025, но сейчас меняет свои планы, объявив, что NTLMv1 уже удалён из упоминаемых ОС.

Компания обновила сообщение на странице устаревших функций, сообщив, что NTLMv1 удалён из операционных систем Windows 11 24H2 и Windows Server 2025. Вполне возможно, что другие версии NTLM также вскоре будут преданы забвению.

NTLM уже не единожды становился уязвимым местом, при помощи которого злоумышленники могут получать доступ к конфиденциальной информации, поэтому с точки зрения обеспечения безопасности действия Microsoft вполне объяснимы, тем более, что в настоящее время есть более надёжные и современные альтернативы данному протоколу.