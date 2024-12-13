Новая модель должна дебютировать в следующем году.

Сразу несколько производителей смартфонов уже выпустили или собираются представить свои новые модели с аккумуляторными батареями ёмкостью 7000 мА·ч или более, и бренд iQOO, судя по всему, не останется в стороне, о чём сообщает информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

iQOO Z9 Turbo. Источник фото: 91mobiles

Смартфон, который, как предполагается, получит название iQOO Z10 Turbo, должен обзавестись чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Elite, а также OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц.

На задней панели новинки расположится двойная камера, включающая в себя основной датчик с разрешением 50 Мп. Питать устройство будет одноэлементная кремниевая аккумуляторная батарея, ёмкость которой превысит 7000 мА·ч, что сулит впечатляющее время автономной работы, поддерживающая быструю зарядку мощностью 80 или 90 Вт.

Отмечается, что по ряду характеристик новинка будет превосходить модель предшествующего поколения, iQOO Z9 Turbo, оснащённую чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятором на 6000 мА·ч.

Официальный запуск iQOO Z10 Turbo ожидается в следующем году, но точных данных о периоде дебюта новинки в настоящее время не предоставляется.