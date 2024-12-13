Информатор раскрыл данные о быстродействии новой модели в играх.

Смартфон OnePlus Ace 5 Pro только готовится к своему дебюту, но информатор Digital Chat Station уже сейчас публикует данные, раскрывающие высокую игровую производительность новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/OnePlus

По данным информатора, новинка демонстрирует высокое быстродействие на фоне низкого энергопотребления — например, в Genshin Impact устройство обеспечивает 60.5 fps в течение часа, потребляя 3.92 Вт, а в Honor of Kings достигает 120.6 fps, требуя всего 3.71 Вт. В Honkai Star Rail энергопотребление оказалось чуть выше, достигнув показателя 5.44 Вт, но игра тестировалась в режиме сверхвысокой нагрузки.

Это объясняется тем, что смартфон оснащён выделенным чипом Fengchi, работающим совместно с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и позволяющим добиться более высокой энергоэффективности благодаря ряду оптимизаций.

Информатор отмечает, что Ace 5 Pro демонстрирует более высокую энергоэффективность по сравнению с большинством моделей, оснащённых SoC Snapdragon 8 Elite, обеспечивая высокие показатели fps в течение более длительного времени.

Также отмечается, что новинка получит качественный дисплей BOE X2 в сочетании с сенсорным управлением Synopsys S3910, что позволит ещё больше повысить комфорт во время игровых баталий.

Более ранние утечки приписывают Ace 5 Pro наличие 6.82-дюймового дисплея с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителя UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Предполагается, что новинка может стать наиболее доступной моделью, снабжённой чипсетом Snapdragon 8 Elite, со стартовым ценником до 500 долларов США.

Официальный запуск серии OnePlus Ace 5 в Китае должен состояться к концу текущего месяца.