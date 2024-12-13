Apple может изменить конструкцию камеры для своих новинок.

Компания Apple может существенно переработать дизайн своих будущих смартфонов серии iPhone 17, о чём сообщает сразу несколько информаторов, пишет издание Neowin.

Информатор Jukanlosreve делится фотографией металлической рамки предполагаемого iPhone 17 Pro, имеющей горизонтальный вырез для камеры, который не свойственен для современных смартфонов Apple, оснащённых вертикально расположенным модулем камеры, но очень напоминает конструкцию серии Google Pixel 9. Отмечается, что такая компоновка является более удачной для эффективной работы камеры.

Источник фото: Neowin

Ещё один известный информатор, Digital Chat Station, дополнил эту утечку, продемонстрировав рендер будущего смартфона Apple, судя по всему, iPhone 17 Pro, который имеет три горизонтально расположенных объектива камеры, а также специальную кнопку, служащую, вероятно, для быстрого доступа к функциям камеры и дополнительных действий.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, Digital Chat Station упоминает, что ряд производителей Android-смартфонов может последовать примеру Apple и Google, использовав аналогичный дизайн камеры для своих будущих смартфонов.