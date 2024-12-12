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Poco X7 Neo с чипсетом Dimensity 7025 появился в базе данных Geekbench
Запуск новой модели ожидается через несколько недель.

Предстоящий смартфон Poco X7 Neo, который придёт на смену модели Poco X6 Neo, дебютировавшей в марте текущего года, появился в базе данных Geekbench, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Экземпляр, появившийся на сайте Geekbench, имеет чипсет MediaTek Dimensity 7025, оснащённый двумя ядрами Cortex-A78, достигающими тактовой частоты 2.5 ГГц, и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц, а также 6 ГБ оперативной памяти, хотя вряд ли производитель ограничится только одной конфигурацией ОЗУ.

В одноядерном тесте новинка набрала 943 балла, а в многоядерном — 2247 очка. Интересно, что модель работала под управлением ОС Android 14, хотя развёртывание HyperOS 2.0 на базе Android 15 уже идёт полным ходом.

Предполагается, что Poco X7 Neo является чуть модифицированной версией модели Redmi Note 14, оснащённой 6.67-дюймовым экраном с разрешением 1080x2400 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой, соседствующей с 2-Мп макродатчиком на задней панели, и 16-Мп селфи-камерой.

Ожидается, что официальный запуск смартфона Poco X7 Neo состоится через несколько недель.

#poco x7 neo
Источник: gsmarena.com
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