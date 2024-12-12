Сразу три новых модели были обнаружены в базе данных GSMA.

Целый ряд производителей смартфонов уже несколько лет использует суббренды для своих линеек, относящихся к разным категориям и компания Vivo находится в их списке, а в следующем году может ещё больше расширить свой ассортимент, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что будущий суббренд Vivo получит название Jovi, которое компания уже использовала для своего ИИ-помощника и ряда других приложений, а теперь, судя по всему, расширит его присутствие.

Утечка исходит из базы данных GSMA, в которой появилось сразу три модели Vivo, использующих бренд Jovi — в их список входит Jovi V50 с модельным номером V2427, а также Jovi V50 Lite 5G и Jovi Y39 5G с модельными номерами V2440 и V2444 соответственно.

Отмечается, что будущие новинки имеют те же модельные номера, что и смартфоны, принадлежащие к основному бренду — в частности, номер Jovi V50 соответствует Vivo V50, а идентификатор Jovi V50 Lite 5G идентичен V50 Lite 5G. Это указывает на то, что производитель может выпустить одни и те же устройства под разными именами на отдельных рынках.

Конечно, база данных GSMA является достаточно надёжным источником, но планы Vivo до конца не раскрыты и в будущем могут поменяться, тем более, что производитель пока что не делал каких-либо официальных заявлений относительно своего нового суббренда.